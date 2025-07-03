Аэропорты Парижа могут отменить 40% рейсов 4 июля из-за забастовки диспетчеров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Во Франции два профсоюза авиадиспетчеров призывают к забастовке 3 и 4 июля с требованием улучшить условия труда, и это угрожает сильно нарушить воздушный трафик в начале отпускного периода во Франции. Так, авиакомпаниям рекомендовано 4 июля отменить 40% рейсов в парижских аэропортах Шарля де Голля, Орли и Бовэ.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Общего управления гражданской авиации. 4 июля компаниям рекомендовали отменить 25% рейсов в аэропортах Парижа.

СМИ указывают на существенные сбои в графиках воздушного движения с утра четверга в парижских аэропортах Шарль де Голль и Орли и в аэропорту Бове, где аннулирована четверть рейсов. Половина рейсов отменена в Ницце, Бастии и Кальви. Треть - в Лионе и Марселе.

Около 270 из 1400 диспетчеров заявили об участии в забастовке, но этого достаточно для отмены сотен рейсов в оба дня забастовки, отмечает Le Figaro со ссылкой на источник.

Забастовщики выступают против "структурной нехватки персонала", "провальных технических проектов" и "токсичного управления". Одно из требований - отмена обязанности отмечаться по приходу на работу и уходу с нее как средство борьбы против опозданий и несоблюдения рабочего расписания.

Министр транспорта Филипп Табаро 2 июля осудил требования бастующих, назвав их "неприемлемыми, как и решение о забастовке в период крупных каникул". "Я полон решимости твердо противостоять этому движению, особенно, что касается условий, которые уже были согласованы и не соблюдаются", - заявил министр, обвинив профсоюзы в призывах к диспетчерам "не выполнять свою работу так, как они должны".

СМИ указывают на существенные сбои в графиках воздушного движения с утра четверга в парижских аэропортах

Руководство сектора авиационного сообщения выразило "непонимание" призывом к забастовке в начале школьных каникул и напомнило, что "гражданская авиация не будет развиваться, если она не может рассчитывать на эффективное аэронавигационное обслуживание".