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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Во Франции отменили около тысячи авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около тысячи рейсов отменено в пятницу в аэропортах Франции, в том числе международных, из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.

В Главном управлении гражданской авиации Франции предупредили о "серьезных проблемах" в осуществлении внутренних перелетов. При этом отмена затронет и ряд международных авиарейсов.

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В авиакомпании Air France со своей стороны сообщили, что отменили в пятницу 55% рейсов, запланированных на пятницу на короткие и средние расстояния, и еще 10% дальнемагистральных рейсов.

Авиарейсы также отменили такие компании, как Ryanair, Easyjet и Volotea.

Французские авиадиспетчеры объявили забастовку из-за недовольства условиями оплаты труда на фоне растущей инфляции. Они также требуют нанять больше сотрудников в ближайшие годы, что облегчить их режим работы.

Франция
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