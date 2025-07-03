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Гендиректор "М.Видео" допустил в 2026 году начало выхода на рынки СНГ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" в 2026 году может начать работу над выходом в страны СНГ, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор сети Феликс Либ.

"Один магазин может открываться и полтора-два месяца, а может и шесть-семь месяцев в зависимости от ситуации в той или иной локации. Думаю, что речь идет, если говорим о серьезной работе, все-таки о 2026 годе", - сказал он.

Либ не уточнил, в какие страны планирует выйти "М.Видео".

Ранее компания сообщала, что выход в страны в СНГ станет одним из положений обновленной стратегии ритейлера.

Кроме того, в новом варианте стратегии компания сфокусируется и на увеличении доли собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных брендов. По итогам 2024 года доля СТМ и эксклюзивных брендов составляла 21%, в то время как в 2023 году - 15%.

"Я думаю, что, если бы наша доля СТМ и эксклюзивных торговых марок к 2027 году приблизилась к 30%, это уже было бы совершенно правильно с точки зрения ассортиментной политики компании", - отметил гендиректор сети.

Феликс Либ СТМ М.Видео СНГ
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