Источник сообщил, что перезапускаемые автозаводы получат послабления для допуска к госсубсидиям на первое время

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские автозаводы, перезапущенные с 2022 года после ухода иностранных инвесторов, будут иметь послабления в части требований по локализации их продукции и смогут получать от государства компенсирующие утильсбор промышленные субсидии. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки соответствующих корректировок отраслевого инвестрежима.

Промышленные субсидии в автопроме де-факто компенсируют заключившим СПИКи российским автоконцернам уплачиваемый утильсбор и являются необходимым условием для рентабельности выпуска автомобилей внутри страны. С 2022 года компенсация уплаченного утильсбора была полностью привязана к уровню локализации автомобилей. Так, для получения 100-процентной компенсации концерну в 2022 году требовалось набирать 2 тыс. локализационных баллов, в 2023-2024 гг. - 2,567 тыс., в 2025-2026 гг. - 3,701 тыс. Предполагается, что в 2027 году планка вырастет до 4,835 тыс. баллов, а с 2028 г. - до 5,4 тыс.

В такие требования традиционно вписывались наиболее высоко локализованные модели Lada, а также локально выпускаемые иномарки с достаточной степенью локализации. В прошлые годы это были, например, модели Hyundai-Kia, Volkswagen и др.

После визита Владимира Путина на тольяттинский завод "АвтоВАЗа" этой зимой глава концерна Максим Соколов направлял на имя президента письмо с просьбой сохранить высокие требования к локализации для допуска к мерам господдержки в базовом для концерна сегменте - для автомобилей с длиной кузова до 4,6 м и мощностью двигателя до 150 л.с. В письме на имя президента глава концерна отмечал, что "со стороны ряда низколокализованных сборочных площадок выдвигаются предложения о снижении требований к локализации" для доступа к господдержке, что "окажет негативное влияние на развитие и технологическую независимость автомобильной и ряда смежных отраслей". Путин в связи с этим поручал проанализировать ситуацию первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, ответ за подписью Мантурова был направлен в конце апреля, в нем приводится анализ ситуации на легковом авторынке в сегментах B и B+ (длина кузова до 4,5 м) и сегментах С, D, E (длина кузова более 4,5 м). По итогам проведенного анализа был сделан вывод, что продукция "АвтоВАЗа" в ближайшие годы не сможет в должной мере обеспечить спрос в сегментах C и D, общая емкость которых оценивается в 450 тыс. машин в год.

"Продукция компании представлена в этих сегментах лишь проектами Lada Aura, общий объем производства которой в 2024-2030 годах оценивается в 34,8 тыс. шт., и минивэном под условным названием Lada B-Van, старт производства которого намечен на 2027 год, а предполагаемый объем выпуска в 2027-2035 гг. оценен в 580 тыс. единиц", - отметил собеседник.

Вместе с тем ведется работа и по перезапуску оставленных иностранцами площадок. В этом контексте, как отмечает источник, в письме на имя президента упоминается соглашение о создании совместного предприятия ООО "АГК" (входит в группу AGR - ИФ) в Калужской области, контрольная доля в котором принадлежит российскому владельцу.

"Соглашение предусматривает пропорциональные инвестиции на общую сумму 36,6 млрд руб. и принятие обязательств по локализации к 2033 году на уровне, сопоставимом с продукцией "АвтоВАЗа". Старт мелкоузловой сборки (CKD) на площадке АГК намечен на июль текущего года. Предполагается, что на площадке ООО "АГК" в Калужской области в этом году будет выпущено 112 тыс. автомобилей", - уточняет источник, ссылаясь на текст письма.

Кроме того, в документе упомянут и проект по перезапуску автомобильного бренда "Волга" на мощностях Нижегородского автозавода в сегментах C, D и D-SUV. Потенциал совокупного ежегодного выпуска таких машин, по данным источника, оценен в 110 тыс. шт. ежегодно.

"Специальный инвестиционный механизм, как предполагают его разработчики, должен способствовать возобновлению выпуска автомобилей непосредственно в сегментах С, D и E, где российские автопроизводители либо вовсе не представлены, либо представлены в ограниченном объеме", - отмечает источник со ссылкой на документ.

Для получения допуска к господдержке в рамках специального инвестиционного механизма автомобиль должен иметь длину кузова от 4,5 м, набирать не менее 1,2 тыс. локализационных баллов без учета НИОКР, а также должен быть выпущенным в рамках СПИК, который заключен с российским юрлицом, где контролирующая доля (от 51%) принадлежит отечественному инвестору.

"Для получения 100% промсубсидий планка локализации будет постепенно возрастать - с 1,5 тыс. баллов в текущем году до 5,4 тыс. баллов в 2030 году без учета НИОКР. Предполагается, что параметры механизма могут быть пересмотрены в 2027 году, по мере вывода на рынок новых моделей автомобилей в бюджетном сегменте", - отметил собеседник.

По его словам, соответствующие поправки в инвестрежим, предложенные правительством по президентскому поручению, Путин поддержал в июне текущего года.

Мантуров в июньском интервью РБК перед ПМЭФ-2025 говорил, что производственные проекты в автопроме в Санкт-Петербурге и Калуге по новым правилам - при иностранном участии, но с контролирующей долей российского бенефициара - близки к запуску и будут финансово поддержаны государством.

Отвечая на вопрос о том, почему в РФ пока по-прежнему нет массового локального выпуска "свежих" иномарок для такси, которые могли бы заменить, например, устаревающие Kia и Toyota, ранее выпускавшиеся внутри страны, Мантуров напомнил, что с недавнего времени правила участия иностранных инвесторов в российских проектах автопрома были изменены. Теперь на получение господдержки, позволяющей обеспечить экономическую эффективность проекта, можно рассчитывать только в том случае, если у него "российский бенефициар с контрольным пакетом и с правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими российской компании, где будет не больше 49% принадлежать иностранному собственнику".

"Такие примеры есть. И сейчас уже на фазе завершения начало производства в соответствии с утвержденными Минпромторгом правилами по количеству баллов, которое будет соответствовать тем требованиям, при которых государство будет поддерживать в том числе и финансово. Такие производства до конца года и на площадке в Калуге, и на площадках в Санкт-Петербурге запускаются", - сказал Мантуров.

Чиновник не уточнял, о каких компаниях идет речь, предложив дождаться заявлений непосредственно от этих компаний.

Производственные проекты в Санкт-Петербурге и Калуге, в частности, реализует автомобильная группа AGR, сформированная на базе легковых активов Hyundai-Kia и Volkswagen.

В феврале сообщалось, что AGR заключила соглашение о технологическом партнерстве с китайской компанией Defetoo и будет выпускать на бывшей площадке Volkswagen автомобили под брендом Tenet. Гендиректор AGR Алексей Калицев говорил в интервью "Коммерсанту", что в этом году планируется вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента, и уточнял, что для реализации проекта подписан специнвестконтракт.

