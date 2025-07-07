Индекс МосБиржи упал ниже 2760 пунктов за основные торги понедельника

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник продолжил коррекционное движение вниз на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения металлов из-за опасений нового витка мировых торговых войн, хотя нефть подорожала после просадки (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель); также негативным фактором выступили риски новых антироссийских санкций Запада.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов (минимум на закрытие с 24 июня), лидировали в откате акции "Мобильных телесистем" (-14,6%, до 194,35 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 1,6% до 2756,14 пункта (минимум сессии - 2753,69 пункта), индекс РТС снизился на 1,5% до 1102,97 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 8 июля, составил 78,7185 рубля (-11,69 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-3,5%), ВТБ (-3,2%), "Газпрома" (-2,9%), "Северстали" (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (-2,7%), "Норникеля" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,1%), Сбербанка (-2% и -1,8% "префы"), "ММК" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), ОК "Русал" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "ВК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,7% "префы"), АФК "Система" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,1%), МКПАО "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые санкции. Он назвал президента Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.

"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, что "ему удалось справиться с санкциями".

Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.

При этом он в очередной раз отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю с отката ниже 2800 пунктов и отступил в течение основной торговой сессии к 2750 пунктам. Геополитика не принесла позитивных сигналов за последние дни, скорее, наоборот - президент США на выходных пригрозил странам введением дополнительных пошлин в размере 10% за поддержку БРИКС. Также отсутствует ясность с продолжением мирных переговоров с Украиной.

Акции МТС откатились из-за дивидендного "гэпа". Суммарно дивидендные отсечки могут отобрать у индекса МосБиржи в ближайшие две недели до 3%. Ситуация на валютном и нефтяном рынках в понедельник практически не изменилась. Динамика на мировых площадках в начале неделе сдержанная, на неделе тема торговой войны выйдет на первый план - в среду истекает 90-дневный дедлайн, который Вашингтон дал другим странам для выработки позиции для заключения торговых соглашений с США, напомнил эксперт.

Во вторник выйдет немало важной макростатистики: блок важных данных по китайской экономике (оценка ВВП, безработицы, объемов промпроизводства), по еврозоне (июльский индекс экономических настроений от ZEW) и США (июньский индекс потребительских цен); ежемесячный отчет представит ОПЕК. На российском рынке акции Совкомбанка, "Газпром нефти", "Диасофта" пройдут через дивидендный "гэп". Если не появится новых драйверов, динамика на российском рынке может быть преимущественно боковой. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 июля - 2725-2825 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, вероятное затягивание урегулирования украинского конфликта после комментариев Трампа в совокупности с укрепляющимся рублем отбросили индекс МосБиржи ниже 2800 пунктов. В фокусе инвесторов на неделе остаются данные Росстата по недельной инфляции и дивидендные отсечки.

Независимое ценовое агентство Argus оценило операционные результаты "Мечела" за 5 месяцев 2025 года: добыча угля упала на 24%, до 3,3 млн тонн. Долговой рынок в понедельник торгуется с минимальными изменениями, индекс RGBI сохраняет позиции выше 115 пунктов. Нефть Brent выросла, несмотря на очередное решение ОПЕК+ нарастить добычу в августе на 548 тысяч б/с.

"Пока сезонный спрос относительно высок, ОПЕК+ может позволить себе наращивать производство. Однако вряд ли рынок готов к продолжению такой ускоренной тактики на остаток года. Навес баррелей ОПЕК+ все еще велик, и в текущую цену рынок закладывает возврат альянса к более сбалансированной стратегии", - считает Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел, отыгрывая дивидендные отсечки по ключевым историям (МТС) и отсутствие масштабных драйверов для роста. Бумаги "ОГК-2" (-3,6%) продолжили нисходящее движение после того, как в июне акционеры не приняли решения по рекомендованным дивидендам за прошлый год.

В Европе индексы подросли, несмотря на отсутствие торговой сделки с США и сохранение осторожных глобальных настроений. В понедельник инвесторы получили обнадеживающие региональные данные в виде роста промпроизводства Германии в мае на 1,2% м/м и розничных продаж еврозоны за аналогичный период на 1,8% г/г - статистика оказалась лучше прогнозов. Фьючерс на Brent поднялся к сопротивлению $69 за баррель, несмотря на перспективу ускорения наращивания добычи ОПЕК+ в августе и сентябре. Участники, очевидно, пока не готовы увести цены к новым минимумам, несмотря на неопределенные перспективы мирового спроса и вероятное увеличение предложения, полагает аналитик.

В целом, на мировых рынках на неделе может преобладать неопределенность, связанная с предстоящим повышением торговых пошлин Трампа и отсутствием конкретики в отношении сделок. Индексы МосБиржи и РТС остаются под давлением фиксации прибыли игроками в период сезона дивидендных отсечек, а также геополитической и монетарной неопределенности. Представители ЦБ РФ, впрочем, подготавливают инвесторов к циклу активного смягчения монетарной политики, заключила Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, решение ОПЕК+ увеличить с августа добычу нефти на 548 тысяч б/с говорит о желании альянса активнее конкурировать за долю рынка, несмотря на возможное снижение цен. В Goldman Sachs ожидают дальнейшего увеличения добычи в сентябре еще на 550 тысяч б/с.

Дополнительное давление на нефтяные котировки создает неопределенность в торговой политике США. Президент Трамп объявил о скором введении новых пошлин на импорт товаров, которые в отдельных случаях будут достигать 60-70%. Аналитики отмечают, что опасения по поводу тарифов остаются ключевым фактором для рынка, а поддержку ценам на нефть сейчас обеспечивает в основном слабый доллар.

Российский рынок акций продолжает ожидать заседания ЦБ 25 июля. Несмотря на все заявления о вероятности снижения ставки, размер ее снижения может быть меньше, чем того ожидает рынок, так как с 1 июля произошла индексация тарифов ЖКХ на 13%, а это может привести к новому росту цен. ЦБ может быть аккуратен в принятии решения для того, чтобы оценить возможное влияние индексации тарифов на экономику. Осознание этого приводит к снижению фондовых индексов. Помимо этого, на рынке начинается сезон дивидендных отсечек, что также может давить на индексы, считает аналитик.

Индекс МосБиржи вновь подходит сверху вниз к линии локального восходящего тренда, не удержав уровень 2800 пунктов. Закрытие недели ниже этого тренда может привести к снижению до 2650 пунктов, полагает Степанов.

Как отмечает эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, индекс МосБиржи ушел ниже рубежа 2800 пунктов и теперь этот уровень становится сопротивлением.

По сравнению с акциями сейчас большим интересом у инвесторов пользуются облигации. Индекс RGBI, который рассчитывается на основе ОФЗ, уже превысил 115 пунктов и приближается к отметке 116 пунктов (рост более 3% с прошлого заседания ЦБ и более 8% с начала года). На прошлом заседании ЦБ в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики снизил ставку с 21% до 20%. Сейчас индекс гособлигаций RGBI находится на уровне марта прошлого года, когда ставка ЦБ составляла 16% годовых. Значит участники рынка уже ждут снижения ставки ЦБ до этого уровня, полагает эксперт.

Если 25 июля Банк России примет решение более активно снижать ставку, чем на прошлом заседании, и его риторика будет мягкой, то стоит ожидать продолжения роста ОФЗ. А на рынок акций будут оказывать давление дивидендные "гэпы". На текущей неделе через отсечку дивидендов пройдут акции Мосбиржи, Совкомбанка и ВТБ (у последнего дивиденды сейчас рекордные в финсекторе).

Пока индекс МосБиржи торгуется в диапазоне 2700-2850 пунктов и из-за дивидендных "гэпов" будет тяготеть к его нижней границе. Биржевые игроки могут набирать позиции в очищенных от дивидендов акциях на перспективу, что может несколько поддержать рынок акций, полагает представитель "Гарда Капитала". На этой неделе Банк России выпустит обзор рисков финансовых рынков и мониторинг финансовых потоков. Также выйдет статистика по бюджетному и торговому балансу России. Сбер опубликует месячные результаты по российским стандартам отчетности, а "Аэрофлот" - операционные результаты за июнь, напомнил Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-1,2%), но "минусуют" США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Розничные продажи в еврозоне в мае уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщил Axios. Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем. Он не уточнил, какие страны получат письма и какие ставки будут установлены. 3 июля Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%.

Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить это решение на паузу.

На нефтяном рынке в понедельник цены отскочили вверх после утренней просадки после решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья.

К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожалши на 1,4% до $69,22 за баррель (-0,7% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1% к уровню четверга, до $67,64 за баррель.

На выходных восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% баррелей нефти, добыча которых была ранее сокращена восемью странами альянса, говорится в аналитической записке RBC Capital. При этом фактическое увеличение нефтедобычи до сих пор было меньше запланированного, а основная часть дополнительных поставок приходилась на Саудовскую Аравию, пишут аналитики RBC.

Saudi Aramco сообщила, что в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, начнут действовать с 1 августа. По его словам, в некоторых случаях ставка тарифов может достичь 60-70%.

Трамп также пригрозил дополнительным 10-процентным тарифом странам, поддерживающим БРИКС.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Россети Урал" (-9,8%, до 0,3394 рубля; дивиденды за 2024 год - 0,0374 рубля на бумагу), ПАО "Мосгорломбард" (-4,3%), "СПБ биржи" (-3,8%), "ОГК-2" (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,6%), "Мечела" (-3,4% и -3,4% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,3%), бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-3,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-3,2%).

Подорожали акции ПАО "Павловский автобус" (+10,9%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+4,6%), "префы" "МГТС" (+3,8%), бумаги банка "Авангард" (+2,4%), ПАО "Россети Волга" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,89 млрд рублей (из них 8,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,9 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,53 млрд рублей на акции "Газпрома").