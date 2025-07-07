ОСК получила госпакет акций "Корпорации морского приборостроения"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Росимущество передало 100% минус 1 акцию АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) в качестве вклада в уставный капитал АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, одну акцию КМП Росимущество передало ОСК в доверительное управление.

Президент Владимир Путин 9 декабря 2024 года подписал указ о передаче "Объединенной судостроительной корпорации" находящихся в федеральной собственности 100% минус одна акция "Корпорации морского приборостроения". Правительству было поручено обеспечить передачу акций КМП в уставный капитал ОСК в течение шести месяцев. В январе 2025 года правительство поручило Росимуществу совместно с Минпромторгом в 5-месячный срок провести необходимые мероприятия.

Рыночная стоимость госпакета в 100% минус 1 акция АО "Корпорация морского приборостроения" (Санкт-Петербург) оценивается в 60,949 млрд рублей.

АО "Корпорации морского приборостроения" было учреждено указом президента в апреле 2020 года. В КМП вошли московское предприятие АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", а также три предприятия из Петербурга: АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор" и АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор".