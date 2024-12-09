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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

Путин поручил передать ОСК "Корпорацию морского приборостроения"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о передаче находящихся в федеральной собственности 100% минус одна акция АО "Корпорация морского приборостроения" "Объединенной судостроительной корпорации".

Указ, озаглавленный "О дальнейшем развитии АО "ОСК", опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительству необходимо обеспечить передачу акций КМП в уставный капитал ОСК в течение шести месяцев.

АО "Корпорации морского приборостроения" было учреждено указом президента в апреле 2020 года. В КМП вошли московское предприятие АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", а также три предприятия из Петербурга: АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор" и АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор".

Владимир Путин ОСК КМП
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