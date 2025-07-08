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Торги акциями Fix Price после конвертации расписок начнутся на Мосбирже 20 августа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" определила датой начала торгов обыкновенными акциями ПАО "Фикс Прайс" 20 августа.

Согласно сообщению торговой площадки, с 9 июля акции "Фикс Прайс" включаются в первый раздел списка ценных бумаг, допущенных к торгам. По 19 августа не будет допустимых кодов расчетов по сделкам с ними, 20 августа станут доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа ценных бумаг.

Выпуск включает 100 млрд акций номиналом 0,1 копейка.

Fix Price с 5 июня запустил процесс обмена глобальных депозитарных расписок GDR на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс". Торги расписками были остановлены на Мосбирже с 25 июня, предполагалось, что после завершения обмена акции "Фикс Прайс" начнут торговаться на Мосбирже 6 августа.

Юрлицо "Фикс прайс" было учреждено в конце 2024 года. Сам холдинг в 2024 году редомицилировался с Кипра в Казахстан. Расписки Fix Price имели первый уровень листинга на Мосбирже, однако уже с 3 января 2025 года по указанию ЦБ РФ они наряду с другими квазироссийскими компаниями были переведены в третий уровень листинга.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7,282 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан.

Fix Price ПАО "Фикс Прайс" Московская биржа
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