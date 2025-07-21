Поиск

Fix Price завершила внебиржевой обмен GDR на акции российского ПАО

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Fix Price 18 июля завершила прием оферт в рамках внебиржевого обмена GDR Fix Price plc на акции ПАО "Фикс Прайс", сообщает компания.

В начале июля компания объявила о завершении биржевого обмена.

По предварительным данным на 21 июля 2025 года, в совокупности в рамках внебиржевого и биржевого обмена инвесторы подали оферты на обмен 105,5 млн GDR, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 16,7% уставного капитала ПАО).

В частности, инвесторами были поданы биржевые оферты на обмен 18,7 млн GDR и внебиржевые оферты на обмен 86,8 млн GDR, что соответствует примерно 3,0 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 3,0% уставного капитала) и 13,7 млрд акций ПАО (около 13,7% уставного капитала) соответственно.

Акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля 2025 года включительно. Акцепт биржевых оферт состоялся 9 июля 2025 года, а расчеты по ним - 10 июля 2025 года.

Компания обещает объявить окончательные результаты обмена "в кратчайшие возможные" сроки после завершения расчетов по внебиржевому обмену согласно графику.

Ожидается, что торги акциями ПАО "Фикс Прайс" на Московской бирже начнутся 20 августа.

Fix Price 5 июня объявила о запуске процесса обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс". Оферта на обмен осуществляется через Retail Technologies & Solutions Limited (RTS), структуру Fix Price.

Соотношение обмена - 1 GDR к 158 акциям. Обмен распространяется на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или СПБ Банк, а также в иных депозитариях.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7 282 магазина в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" считает необоснованным и незаконным решение ЕС о санкциях против Nayara Energy

США не собираются давать ЕС дополнительные отсрочки в вопросе пошлин

ЕС ввел полный запрет на финансовые транзакции ряда белорусских банков

ЕС опубликовал список из 22 банков, попавших в новый пакет антироссийских санкций

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Запрет ЕС на транзакции коснется Т-Банка, Яндекс банка, Сургутнефтегазбанка

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Порядок расчета утильсбора на спецтехнику и шасси будет уточнен с 1 августа

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в 7,6%

На Кубани ущерб аграриев от засухи оценивается в 1,5 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });