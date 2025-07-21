Fix Price завершила внебиржевой обмен GDR на акции российского ПАО

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Fix Price 18 июля завершила прием оферт в рамках внебиржевого обмена GDR Fix Price plc на акции ПАО "Фикс Прайс", сообщает компания.

В начале июля компания объявила о завершении биржевого обмена.

По предварительным данным на 21 июля 2025 года, в совокупности в рамках внебиржевого и биржевого обмена инвесторы подали оферты на обмен 105,5 млн GDR, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 16,7% уставного капитала ПАО).

В частности, инвесторами были поданы биржевые оферты на обмен 18,7 млн GDR и внебиржевые оферты на обмен 86,8 млн GDR, что соответствует примерно 3,0 млрд акций ПАО "Фикс Прайс" (около 3,0% уставного капитала) и 13,7 млрд акций ПАО (около 13,7% уставного капитала) соответственно.

Акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля 2025 года включительно. Акцепт биржевых оферт состоялся 9 июля 2025 года, а расчеты по ним - 10 июля 2025 года.

Компания обещает объявить окончательные результаты обмена "в кратчайшие возможные" сроки после завершения расчетов по внебиржевому обмену согласно графику.

Ожидается, что торги акциями ПАО "Фикс Прайс" на Московской бирже начнутся 20 августа.

Fix Price 5 июня объявила о запуске процесса обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс". Оферта на обмен осуществляется через Retail Technologies & Solutions Limited (RTS), структуру Fix Price.

Соотношение обмена - 1 GDR к 158 акциям. Обмен распространяется на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или СПБ Банк, а также в иных депозитариях.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7 282 магазина в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.