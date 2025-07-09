Ставки по ипотеке в США снизились до минимума с начала апреля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе снизился на 2 базисных пункта, до минимума с начала апреля.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 4 июля, составила 6,77% годовых против 6,79% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю подскочило на 9,4%, максимально за месяц, после роста на 2,7% неделей ранее.

Заявки на покупку нового дома выросли на 9% по сравнению с предыдущей неделей и на 25% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года. Заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки также увеличились на 9% в понедельном сравнении, а в годовом подскочили а 56%.

"Спрос на покупку жилья поддерживается увеличением предложения и замедлением роста цен, - отметил заместитель главного экономиста MBA Джоэл Кан. - Средний размер кредита по заявкам на покупку составил $432,600 тыс., что является минимумом с января 2025 года".