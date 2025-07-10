Минфин изучает идею ограничить выдачу семейной ипотеки регионом проживания

В ведомстве поддерживают соответствующее предложение Валентины Матвиенко

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ изучает предложение ограничить семейную ипотеку регионом проживания: нужно исключить возможность использования льготных программ для инвестиционных целей, при этом не лишая людей права на этот механизм в случае переезда, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

В конце июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить порядок выдачи семейной ипотеки и ограничить ее регионом проживания заемщика. По ее словам, в 2024 году более 50% выданной семейной ипотеки пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. При этом более 40% взявших кредиты граждан проживают вне этих регионов.

"Мы видели предложения Валентины Ивановны (Матвиенко - ИФ). Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная льготная ипотека, в первую очередь, должна быть направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо", - заявил Чебесков.

Ни для кого не является секретом, что льготные программы используются на покупку инвестиционных квартир в столичных регионах и потом сдаются в аренду, отметил замминистра. Причем зачастую инвестиционная недвижимость приобреталась гражданами из других регионов.

"Они покупали недвижимость в Москве, сдавали и так далее. В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что льготы все-таки даются для тех, кому это больше нужно. Поэтому мы здесь согласны, что это нужно поправить, то есть нужно исключить возможность, минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей. Но если гражданин, действительно, переезжает в другой регион, то, конечно, такая возможность должна быть. Тут нужно механизм подстроить, чтобы для граждан условия не ухудшились, для тех, кто действительно планирует это сделать", - отметил Чебесков.