Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни" до 15 июня представить предложения по расширению льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет включительно.

Это поручение президент дал по итогам заседания президиума госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству и комиссии также поручено проработать вопрос дифференцированного увеличения (исходя из количества членов семьи) лимитов в рамках льготной семейной ипотеки.

Семейная ипотека по ставке 6% была продлена до 2030 года летом прошлого года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.