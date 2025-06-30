Матвиенко предложила усовершенствовать порядок выдачи семейной ипотеки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Порядок выдачи кредитов по программе "Семейная ипотека" в России необходимо усовершенствовать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Для ее ("Семейной ипотеки" - ИФ) поддержки выделяют большие финансовые ресурсы, но, на мой взгляд, нужно усовершенствовать порядок ее выдачи", - сказала Матвиенко на встрече членов Совета палаты Совета Федерации с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Поэтому мы считаем необходимым внести изменение в постановление правительства № 1711 от 2017 года, дополнив его требованием о выдаче льготной "Семейной ипотеки" на приобретение или строительство жилья на территории субъекта, в котором зарегистрирован заемщик", - добавила Матвиенко.

По ее словам, в прошлом году более 50% выданных по программе кредитов пришлось на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% взявших кредиты граждан проживают вне этих регионов.

"Столько же, даже чуть меньше, приходится на все остальные 85 субъектов. Естественно, обычную ипотеку любой гражданин может приобретать в любом регионе Российской Федерации, это его законное право", - пояснила Матвиенко.

"А льготная "Семейная ипотека", она все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе. Она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях", - считает спикер Совета Федерации.

Как уточняется в телеграм-канале правительства, оно проработает предложение о том, чтобы "Семейную ипотеку" можно было оформить только в местах реального проживания семей.

Кроме того, Матвиенко коснулась темы льготного арендного жилья.

"Требует отработки модель льготного арендного жилья для семей с детьми, в том числе молодых семей. Также хотелось бы попросить вас дать соответствующее поручение", - обратилась она к Мишустину.

Премьер сказал, что предложение будет отрабатываться. "Нужно посмотреть по нашим возможностям в рамках бюджета", - добавил он.

"Семейная ипотека" - это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая взять кредит на жилье по льготной ставке 6% годовых для всех регионов России (до этого исключением был Дальний Восток, где ставка составляла 5%).