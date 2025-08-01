Мишустин поручил проработать предложения СФ о совершенствовании порядка выдачи ипотеки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою вместе с госкорпорацией "ДОМ.РФ" проработать предложения Совета Федерации о совершенствовании порядка предоставления ипотечных кредитов, говорится в сообщении на сайте правительства.

Минфину и Минстрою также поручено проработать предложения о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях.

Правительство ожидает доклад по этим вопросам не позднее 1 ноября 2025 года.

В конце июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить порядок выдачи семейной ипотеки и ограничить ее регионом проживания заемщика. По ее словам, в 2024 году более 50% выданной семейной ипотеки пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. При этом из них более 40% - вне этих регионов проживания.

Одно из предложений председателя Совета Федерации - ввести для получателей льготной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней со дня покупки, а также в течение пяти лет после приобретения жилья по ипотеке установить обязанность не реже одного раза в год подтверждать регистрацию по адресу приобретенной недвижимости.