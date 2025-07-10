Поиск

Кофе дорожает на ожидании ввода пошлины в 50% на импорт из Бразилии в США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цена кофе сорта арабика активно растет на новости, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии.

Котировки фьючерсов на арабику поднимались более чем на 3,5% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг. К 14:33 по московскому времени котировки растут на 1,5%, до $2,88 за фунт.

"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", - говорится в письме, направленном Дональдом Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и опубликованном в соцсети The Truth Social.

Американский лидер отметил, что пошлины будут введены "отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".

Глава Lavazza Group Джузеппе Лавацца ранее заявил, что пошлины на импорт европейских товаров в США не станут проблемой, однако тарифы на поставки из ведущих стран-производителей кофе, включая Бразилию и Вьетнам, могут привести к росту цен на кофе для американских потребителей.

"Проблема не в пошлинах между Америкой и Европой. Проблема в тарифах между США и Бразилией, США и Вьетнамом, США и другими странами, где производится кофе, - сказал он. - В конечном счете это приведет к росту стоимости кофе в США".

США Бразилия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти превысит 50% к 2040 году

Курс биткойна обновил рекорд

Курс биткойна обновил рекорд

Нефть Brent подорожала до $70,3 за баррель

Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом

Фондовые индексы США завершили среду уверенным ростом

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%

Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю на 2,3%
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });