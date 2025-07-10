Кофе дорожает на ожидании ввода пошлины в 50% на импорт из Бразилии в США

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цена кофе сорта арабика активно растет на новости, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии.

Котировки фьючерсов на арабику поднимались более чем на 3,5% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг. К 14:33 по московскому времени котировки растут на 1,5%, до $2,88 за фунт.

"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", - говорится в письме, направленном Дональдом Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и опубликованном в соцсети The Truth Social.

Американский лидер отметил, что пошлины будут введены "отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".

Глава Lavazza Group Джузеппе Лавацца ранее заявил, что пошлины на импорт европейских товаров в США не станут проблемой, однако тарифы на поставки из ведущих стран-производителей кофе, включая Бразилию и Вьетнам, могут привести к росту цен на кофе для американских потребителей.

"Проблема не в пошлинах между Америкой и Европой. Проблема в тарифах между США и Бразилией, США и Вьетнамом, США и другими странами, где производится кофе, - сказал он. - В конечном счете это приведет к росту стоимости кофе в США".