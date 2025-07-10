Президент Бразилии задумался о введении для США ответных пошлин

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изучает возможность применения аналогичных мер в ответ на решение США ввести пошлины в 50% на бразильские товары, сообщает Globo.

По словам представителя канцелярии президента Бразилии Сидониу Палмейры, "пока Лула да Силва не намерен общаться с представителями американских властей, поскольку не получал никакого официального уведомления из Вашингтона".

Палмейра также охарактеризовал решение президента США Дональда Трампа о введении 50-процентных пошлин "политически мотивированным и подрывающим суверенитет Бразилии".

В то же время он отметил, что эта мера Вашингтона "не повлияет на независимость институтов страны".