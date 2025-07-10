Поиск

США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт из Бразилии

Южноамериканская страна обещает ответить соразмерно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - США с 1 августа этого года вводят тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", - говорится в письме, направленном Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и опубликованном в соцсети The Truth Social.

Американский лидер добавил, что пошлины будут введены "отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".

В свою очередь Лула да Силва в своем посте в соцсетях написал: "На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

"Суверенитет, уважение и непримиримая защита интересов бразильского народа - вот что определяет наши отношения с миром", - подчеркнул он.

Ранее Трамп в своей социальной сети опубликовал уведомление о введении с 1 августа тарифов на импорт для семи торговых партнеров США. Он сообщил, что для Филиппин будет введен тариф в 20%, для Брунея и Молдавии пошлина составит 25%, для Шри-Ланки, Алжира, Ливии и Ирака - 30%.

В понедельник президент США также сообщил 14 странам, среди которых - Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, ЮАР, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос и Мьянма, о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

США Дональд Трамп Бразилия тарифы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });