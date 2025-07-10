США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт из Бразилии

Южноамериканская страна обещает ответить соразмерно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - США с 1 августа этого года вводят тариф в 50% на весь импорт из Бразилии, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50% на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", - говорится в письме, направленном Трампом президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и опубликованном в соцсети The Truth Social.

Американский лидер добавил, что пошлины будут введены "отчасти из-за коварных нападок Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".

В свою очередь Лула да Силва в своем посте в соцсетях написал: "На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

"Суверенитет, уважение и непримиримая защита интересов бразильского народа - вот что определяет наши отношения с миром", - подчеркнул он.

Ранее Трамп в своей социальной сети опубликовал уведомление о введении с 1 августа тарифов на импорт для семи торговых партнеров США. Он сообщил, что для Филиппин будет введен тариф в 20%, для Брунея и Молдавии пошлина составит 25%, для Шри-Ланки, Алжира, Ливии и Ирака - 30%.

В понедельник президент США также сообщил 14 странам, среди которых - Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, ЮАР, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос и Мьянма, о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.