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Дина Маликова назначена председателем правления МКБ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Председателем правления Московского кредитного банка (МКБ) назначена Дина Маликова, следует из данных ЕГРЮЛ.

Маликова накануне покинула пост председателя правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), в котором работала с 2003 года и была его главой с 2014 года.

На своем посту в МКБ она сменила Максима Коржева, который занимал эту должность с декабря 2024 года. Ранее набсовет банка принял решение досрочно прекратить его полномочия, они истекли 2 июля. Коржов работал в МКБ с 2019 года. До назначения главой банка в должности зампреда правления он курировал взаимодействие с корпоративными клиентами.

ВБРР - многолетний финансовый партнер "Роснефти". Актуальный состав акционеров банка не раскрывается.

Основным акционером Московского кредитного банка, согласно последним раскрытым данным, являлся концерн "Россиум". Банк находится под санкциями США с февраля 2023 года, ЕС - с декабря 2022 года, с июня 2022 года он был отключен от SWIFT.

МКБ по итогам первого квартала 2025 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВБРР МКБ Дина Маликова
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