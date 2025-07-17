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В Минэкономразвития прогнозируют снижение стоимости туров в страны СНГ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, снижающий финансовые гарантии для туроператоров, отправляющих туристов в дружественные страны, это позволит снизить стоимость поездок, сообщает Минэкономразвития.

"Советом Федерации одобрены изменения в законодательство, которые снизят финансовую нагрузку на туроператоров, работающих с сопредельными дружественными государствами. Перечень таких стран, отвечающих требованиям безопасности, а также пользующихся популярностью у российских туристов, в скором времени будет утвержден правительством. Согласно новым нормам, туроператоры, которые специализируются исключительно на поездках в сопредельные дружественные государства, смогут формировать финансовое обеспечение ответственности в размере 500 тысяч рублей - так же, как и компании, работающие в сфере внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что туроператоры также смогут не учитывать общую стоимость туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды в сфере выездного туризма. Такой подход сохранит обязательность фондов, направленных на возмещение средств туристам и на возврат российских туристов из-за рубежа, а также существенно снизит затраты туроператоров, что в конечном итоге положительно скажется на цене путевок. Кроме того, снижение финансовой нагрузки поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в серой зоне.

Замгенерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко отметил, что эта мера способствует популяризации путешествий в дружественные страны и открывает возможности для формирования интересных, конкурентных ценовых предложений.

"Для туроператоров, работающих и на других выездных направлениях, это возможность минимизировать общую стоимость турпродукта, из которой рассчитывается размер взносов в ФПО, а значит, снизить нагрузку на бизнес", - цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Минэкономразвития СНГ правительство Александр Сирченко FUN&SUN
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