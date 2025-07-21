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"Русал" в I полугодии нарастил экспорт алюминия по железной дороге на 26%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заводы "Русала" в январе-июне 2025 года увеличили экспорт алюминия по железной дороге на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,78 млн тонн, следует из транспортной статистики.

По этим данным, суммарный объем перевозок алюминия с заводов "Русала" за шесть месяцев 2025 года, включая отгрузку по России, был на 15% выше уровня 2023 года, составив 2,03 млн тонн.

Перевозки алюминия внутри России упали на 28% за этот период, до 250 тысяч тонн. Еще 3 тысячи тонн внутри страны перевезло "Алюминий Металлург Рус" (Белая Калитва), ранее принадлежавшее Arconic.

Большую часть прошлого года динамика экспорта алюминия была отрицательной. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, произведенных после этой даты. Объемы экспорта цветных металлов сокращались из-за усиления санкций, а также возросших проблем с трансграничными платежами, говорилось в докладе ЦБ о региональной экономике, который готовится на основе опросов среди предприятий.

Импорт глинозема предприятиями "Русала" в январе-мае упал на 1% к уровню прошлого года, до 2,27 млн тонн.

Русал Великобритания США
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