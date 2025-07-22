Сельхозорганизации РФ в июне снизили реализацию зерна более чем на треть

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в июне реализовали 2,806 млн тонн зерна, что на 34,5% меньше, чем в июне 2024 года (4,282 млн тонн), сообщает Росстат.

В том числе продажи пшеницы снизились на 43,9%, до 1,595 млн тонн с 2,841 млн тонн годом ранее, кукурузы - выросли на 7,7%, до 513,6 тыс. тонн с 477,1 тыс. тонн соответственно.

За первое полугодие сельхозорганизации продали 21,476 млн тонн зерна, что на 32,9% меньше прошлогоднего (31,984 млн тонн). В том числе реализация пшеницы снизилась на 33%, до 13,977 млн тонн с 20,87 млн тонн в первом полугодии прошлого года, кукурузы - на 31,8%, до 2,833 млн тонн с 4,151 млн тонн соответственно.