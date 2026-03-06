Universal Music остановила процесс выхода на биржу США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая звукозаписывающая компания мира Universal Music Group (UMG) объявила о приостановке планов по размещению акций на фондовой бирже США, ссылаясь на рыночные условия.

Неопределенность на рынке привела к тому, что текущая оценка компании находится ниже ее реальной стоимости. Обновленная информация о планах листинга будет представлена в случае изменения ситуации.

UMG также сообщила, что по итогам 2025 года получила выручку в размере 12,5 млрд евро, что на 8,7% превысило показатель предыдущего года без учета изменения курсов обмена валют.

При этом чистая прибыль упала на 26,5% - до 1,53 млрд евро. Компания заявила, что снижение обусловлено переоценкой стоимости ее долей в таких компаниях, как Spotify и Tencent Music. Без учета этих статей прибыль выросла на 7% и достигла 1,91 млрд евро.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 5,6% - до 2,81 млрд евро.

UMG объявила о намерении получить листинг в США в январе 2025 года. Тогда компания сообщила, что в ходе потенциального размещения инвесторам будет предложена часть акций, принадлежащих хедж-фонду американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square. Общий объем инвестиций Pershing Square в UMG составлял порядка $3,3 млрд.

Universal Music изначально планировала провести размещение акций на американской бирже до 15 сентября 2025 года. Компания уже имеет листинг в Амстердаме.

UMG является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles и Боба Дилана.

За последний год капитализация компании упала на 30% (до 35,5 млрд евро), тогда как сводный европейский индекс STOXX Europe 600 увеличился почти на 10%.