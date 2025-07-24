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В США число заявок на пособие по безработице снизилось до минимума за 14 недель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тысячи - до 217 тысяч, сообщило Минтруда США.

Показатель уменьшился за шестую неделю подряд и опустился до минимума с середины апреля (за четырнадцать недель).

Аналитики ожидали повышения показателя в среднем до 227 тысяч, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 224,5 тысяч по сравнению с 229,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 12 июля, увеличилось до 1,955 млн по сравнению с пересмотренными 1,951 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,960 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,956 млн.

Минтруда США
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