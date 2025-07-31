В США число заявок на пособие по безработице выросло на 1 тысячу, слабее прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тысячу - до 218 тысяч, сообщило Министерство труда США.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения в среднем до 224 тысяч.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 221 тыс. по сравнению с 224,5 тысяч неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 1,946 млн, что совпало с пересмотренными данными предыдущей недели.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,960 млн с ранее объявленного уровня предыдущей недели в 1,955 млн.