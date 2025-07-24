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Китайская NewNew Shipping Line может инвестировать в морпорт Архангельск до 200 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайская NewNew Shipping Line может принять участие в проекте по строительству глубоководного района морского порта Архангельск, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Интерес к проекту проявляет и китайская компания NewNew Shipping Line. Они готовы инвестировать до 200 млрд рублей в этот проект за 30% участия в порту. Мы сейчас прорабатываем с ними технические моменты, но, в случае вашего согласия, готовы эти работы продолжить, подписать пока меморандум о тех основных направлениях, которые мы готовы в этом порту использовать", - сказал Цыбульский.

Как сообщалось, капитальные затраты на строительство глубоководного района морского порта Архангельск оцениваются в 375 млрд рублей. Проект, рассчитанный до 2032 года, предусматривает прием грузовых судов дедвейтом до 75 тысяч тонн и осадкой до 14,5 метров. Инвестиционную декларацию по проекту регион направил в Росморречфлот.

Осенью 2023 года правительство России утвердило комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года. Создание глубоководного района морского порта и строительство нового терминала в распоряжении кабмина назывались основными мероприятиями плана. Также прогнозировалось, что ориентировочная мощность терминала к 2040 году составит 25 млн тонн в год. Местом реализации проекта назывался Двинской залив Белого моря.

На ПМЭФ-2024 Архангельская область, Сбербанк и холдинг "Евросиб" подписали соглашение о совместной работе над реализацией проекта по строительству глубоководного терминала.

В июле 2024 года NewNew Shipping Line запустила проходящий по Северному морскому пути новый торговый маршрут "Арктический экспресс № 1". Он связал по СМП с Архангельском основные порты КНР: Шанхай и Нинбо. В 2025 году Поморье ждет до 20 судозаходов из Китая, вдвое больше, чем в 2024 году.

Александр Цыбульский Архангельская область Архангельск Китай Владимир Путин NewNew Shipping Line
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