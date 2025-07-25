Volkswagen во II квартале сократил операционную прибыль на 29%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) сократил операционную прибыль во втором квартале 2025 года более чем на 29%, выручку - на 3%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий рынка.

В отчетный период операционная прибыль VW составила 3,83 млрд евро против 5,43 млрд евро годом ранее. Операционная рентабельность уменьшилась до 4,7% с 6,5%.

Квартальная выручка VW снизилась до 80,81 млрд евро с 83,34 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали операционную прибыль в размере 3,94 млрд евро, выручку - на уровне 82,16 млрд евро.

Продажи автомобилей увеличились на 0,2% - до 2,263 млн, тогда как производство сократилось на 0,6% - до 2,325 млн единиц.

Компания пересмотрела годовой прогноз с учетом негативного влияния пошлин, вводимых на импорт европейских товаров в США, и теперь ожидает, что ее годовая выручка в текущем году останется на уровне 2024 года, тогда как ранее прогнозировала рост до 5%. Операционная рентабельность, по новым оценкам, составит 4-5% (предыдущий прогноз - 5,5-6,5%).