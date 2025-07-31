Поиск

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн
Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в четверг впервые превысила $4 трлн благодаря сильной квартальной отчетности.

Ранее достичь этой отметки удавалось лишь одной компании - Nvidia Corp. Её рыночная стоимость составляет сейчас около $4,37 трлн.

Акции Microsoft в четверг дорожают примерно на 5%. Накануне после закрытия торгов компания объявила, что увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 24%, выручку - на 18%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Microsoft разместила свои акции на бирже в марте 1986 года, и ей потребовалось 8 351 сессия для того, чтобы достичь капитализации в $1 трлн - и всего 543 сессии, чтобы прибавить еще $1 трлн. Отметка в $3 трлн была взята в январе 2024 года.

Microsoft Nvidia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года

Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года

Минфин согласился законодательно закрепить условия налогового инвествычета, кроме объема выплат

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6851 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });