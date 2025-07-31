Капитализация Microsoft впервые превысила $4 трлн

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в четверг впервые превысила $4 трлн благодаря сильной квартальной отчетности.

Ранее достичь этой отметки удавалось лишь одной компании - Nvidia Corp. Её рыночная стоимость составляет сейчас около $4,37 трлн.

Акции Microsoft в четверг дорожают примерно на 5%. Накануне после закрытия торгов компания объявила, что увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 24%, выручку - на 18%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Microsoft разместила свои акции на бирже в марте 1986 года, и ей потребовалось 8 351 сессия для того, чтобы достичь капитализации в $1 трлн - и всего 543 сессии, чтобы прибавить еще $1 трлн. Отметка в $3 трлн была взята в январе 2024 года.