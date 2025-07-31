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Microsoft увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 24%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 24%, выручку - на 18%, оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 30 июня, чистая прибыль компании составила $27,23 млрд ($3,65 в расчете на акцию) по сравнению с $22,04 млрд ($2,95 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Microsoft составила $76,44 млрд против $64,72 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,37 на акцию при выручке в $73,9 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем финансовом квартале вырос на 27% - до $46,7 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, увеличилась на 26%, до $29,9 млрд. Доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 39%, лучше прогнозов рынка.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 16% - до $33,1 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 9%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, включающего операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, повысилась на 9% и составила $13,5 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 3%, выручка от контента и сервисов для Xbox - на 13%.

По прогнозу Microsoft, ее выручка в нынешнем фингоду вырастет двузначными темпами.

В текущем финансовом квартале Microsoft ожидает роста доходов от Azure и других облачных сервисов примерно на 37% без учета колебаний курсов валют.

В прошедшем финансовом квартале компания вернула акционерам $9,4 млрд за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

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