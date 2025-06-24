Amazon планирует инвестировать 40 млрд фунтов в Великобританию за три года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. планирует инвестировать 40 млрд фунтов стерлингов ($54,3 млрд) в Великобританию в 2025-2027 гг.

Как говорится в сообщении Amazon, этот план включает строительство четырех складских комплексов, новых центров сортировки заказов, а также модернизацию и расширение существующей сети операций по всей стране, которая включает более 100 зданий.

"Инвестиции позволят создать тысячи новых постоянных рабочих мест в Великобритании, основная часть которых будет сосредоточена за пределами Лондона и Юго-Востока Англии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, инвестиции предусматривают открытие двух новых зданий корпоративной штаб-квартиры Amazon в Восточном Лондоне, а также усовершенствование транспортной инфраструктуры.

План учитывает инвестиции в дата-центры в Британии в размере 8 млрд фунтов, анонсированные компанией в сентябре 2024 года.

На данный момент Amazon уже входит в десятку крупнейших частных работодателей в Великобритании, количество сотрудников компании в стране превышает 75 тыс.