Акционеры Amazon не поддержали закрепление политики разделения должностей CEO и главы СД

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Amazon.com Inc. отклонили предложение о введении политики, согласно которой должности главного исполнительного директора и председателя совета директоров компании должны оставаться раздельными.

Более 82% проголосовали против этого предложения, говорится в документах, направленных компанией Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Amazon разделила роли CEO и главы совета директоров в 2021 году. Тогда основатель компании Джефф Безос оставил пост CEO, сохранив за собой руководство советом директоров.

Некоторые акционеры предлагали закрепить такую структуру в Amazon по примеру большинства компаний из индекса S&P 500. Организация Accountability Board, представлявшая акционеров, отмечала, что разделение ролей позволяет совету директоров фокусироваться на корпоративном управлении и контроле, а CEO – заниматься ведением бизнеса.

Amazon, однако призывала акционеров голосовать против предложения, отмечая, что действующая политика позволяет совету директоров определять наиболее подходящую модель руководства "с учетом конкретных обстоятельств в каждый момент времени".

Разделение ролей в 2021 году было проведено "после тщательного рассмотрения" структуры и функций руководства, и "будет лучше, если совет директоров сохранит возможность адаптироваться к меняющимся потребностям", заявили в компании.