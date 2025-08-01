Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого финквартала увеличил чистую прибыль на 18,6%, выручку - в 2,3 раза за счет сильных продаж игровых консолей Switch 2.

Чистая прибыль за финквартал, завершившийся 30 июня, выросла до 96,03 млрд иен ($640 млн) с 80,95 млрд иен за тот же период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка увеличилась до 572,36 млрд иен с 246,64 млрд иен.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Visible Alpha, предполагал снижение чистой прибыли до 64,7 млрд иен и рост выручки до 503,5 млрд иен.

Операционная прибыль увеличилась на 4,4%, до 56,93 млрд иен.

Продажи игровых консолей Switch 2 во втором квартале составили 5,82 млн. В этом году компания рассчитывает реализовать 15 млн этих приставок, причем аналитики называют такой прогноз консервативным.

Несмотря на сильную отчетность, компания не стала менять годовые прогнозы. Nintendo по-прежнему ожидает, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2026 года, выручка компании составит 1,9 трлн иен, операционная прибыль - 320 млрд иен.

Котировки акций Nintendo снизились на 0,8% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 36%, до 14,77 трлн иен.