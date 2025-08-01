Nippon Steel отчиталась о чистом квартальном убытке из-за покупки US Steel

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший в Японии сталепроизводитель Nippon Steel Corp. в первом квартале 2025 финансового года получил чистый убыток из-за покупки US Steel.

В апреле-июне чистый убыток компании составил 195,83 млрд иен ($1,3 млрд) против прибыли 157,56 млрд иен годом ранее.

Показатель включает разовые потери в размере 231,5 млрд иен в связи с передачей 50% в AM/NS Calvert партнеру по этому совместному предприятию ArcelorMittal для проведения сделки по покупке US Steel.

Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали квартальный убыток на уровне 25,7 млрд иен.

Операционный убыток Nippon составил 139,56 млрд иен против прибыли в 236,98 млрд иен годом ранее.

Выручка уменьшилась на 8,3% - до 2,009 трлн иен.

Выплавка стали в апреле-июне составила 9,46 млн тонн против 10,14 млн тонн годом ранее. Поставки стальной продукции уменьшились до 7,64 млн тонн с 8,01 млн тонн.

По итогам текущего фингода Nippon Steel рассчитывает получить чистый убыток на уровне 40 млрд иен против прибыли в 350,23 млрд иен годом ранее. Выручка оценивается в 10 трлн иен (рост на 15% год к году).