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UBS заплатит $300 млн для урегулирования обязательств Credit Suisse в США

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG заплатит $300 млн для исполнения обязательств Credit Suisse по урегулированию претензий американских властей в связи с продажей в США ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS).

Как говорится в сообщении UBS, этот платеж исчерпает все остававшиеся неисполненными обязательства Credit Suisse по соглашению, заключенному с министерством юстиции США в 2017 году. По условиям соглашения Credit Suisse должен был выплатить $5,7 млрд в виде штрафа и компенсации ущерба в связи с введением в заблуждение инвесторов, приобретавших у него RMBS в преддверии финансового кризиса 2008 года.

"Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалось на жизни рядовых американцев", - заявила тогда генеральный прокурор США Лоретта Линч.

UBS договорился о покупке столкнувшегося с оттоком средств вкладчиков Credit Suisse примерно за $3 млрд в 2023 году и завершил поглощение испытывавшего проблемы банка в мае 2024 года, приняв на себя все права и обязательства последнего.

Credit Suisse UBS США Лоретта Линч
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