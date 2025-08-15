Операционная выручка "Вымпелкома" во II квартале выросла на 6,7%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" от операционной деятельности по итогам II квартала выросла на 6,7% год к году - до 80,5 млрд рублей, сообщила компания.

Доходы от продажи услуг (сервисная выручка) показали рост на 7,6% и составили 76,4 млрд рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 36 млрд рублей, увеличившись в годовом исчислении на 8,8%. Рентабельность EBITDA составила 44,7% против 43,9% во II квартале 2024 года.

По итогам отчетного периода "Вымпелком" получил чистую прибыль в 4,3 млрд рублей против убытка в 1,1 млрд рублей годом ранее.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,48 против 2,52 за II квартал 2024 года.

CAPEX вырос на 61,3% - до 23 млрд рублей.

В отчетном квартале "Вымпелком" нарастил количество базовых станций на 8,7% - до 225,1 тыс.