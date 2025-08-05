Австралия может ввести ценовые минимумы для редкоземельных металлов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Австралия рассматривает возможность введения ценовых минимумов для критически важных минеральных ресурсов, таких как редкоземельные металлы (РЗМ), заявила министр природных ресурсов страны Мадлен Кинг.

Такая мера, как ожидается, обеспечит устойчивость поставок сырья, необходимого для оборонной промышленности и стратегических технологий, считают в правительстве.

В июле власти США заключили масштабную сделку с ведущим американским производителем РЗМ MP Minerals, включающую крупные инвестиции государства в компанию и гарантирующую ей закупку наиболее популярных металлов по цене не ниже установленного минимума.

Аналитики и трейдеры отмечали вслед за этим, что правительства других развитых стран могут последовать этому примеру, пишет The Wall Street Journal. Австралия позиционирует себя как альтернативу Китаю в поставках критически важных минеральных ресурсов.

Низкие цены на РЗМ ограничивают новые инвестиции в их переработку в развитых странах.

"Ценовая предсказуемость означает, что компании и инвесторы менее подвержены рискам, связанным с высокой волатильностью рынков и непрозрачностью цен, а также манипулированию ими", - заявила Кинг.

Ранее в этом году власти Австралии объявили о планах создания стратегического резерва критически важных минеральных ресурсов.

Акции австралийских представителей сектора подорожали по итогам торгов во вторник, в том числе, Lynas Rare Earths - на 5,2%, Iluka Resources - на 8,7%.