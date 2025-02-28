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Эксперты заявили об усилении Китаем монополии на рынке редкоземельных металлов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Китай стремится усилить свою превалирующую роль на мировом рынке редкоземельных металлов (РЗМ), где в последние годы его доля производства товара составляет около 70%. Такие выводы сделаны в статье, опубликованной в журнале "Минеральные ресурсы России".

При этом Китай увеличивает экспорт редкоземельной продукции с более высокой добавленной стоимостью (магниты). От китайских поставок РЗМ сильно зависят США, Япония и ЕС, а в последнее время китайские поставки соединений редкоземельных металлов стали переориентироваться на азиатские страны.

Авторами статьи "Трансформация материальных потоков редкоземельных металлов и их соединений на мировом рынке" выступили аналитик Центра ценовых индексов Газпромбанка Александра Петрова и профессор кафедры управления промышленными организациями ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", доктор технических наук Сергей Богданов.

Китай
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