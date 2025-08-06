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Банк России считает по-прежнему низкими риски для инфляции со стороны урожая

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Риски для инфляции в России со стороны урожая остаются низкими, потенциальное уменьшение сбора на юге может быть восполнено ростом в других регионах, говорится в резюме июльского обсуждения ключевой ставки Банка России.

"Участники (дискуссии - ИФ) согласились, что риски для инфляции со стороны урожая остаются низкими. По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего. Возможное снижение урожая на юге из-за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - отмечает ЦБ.

Банк России Минсельхоз
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