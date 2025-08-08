Поиск

Китайский чипмейкер SMIC нарастил выручку на 16% и ждет ограниченного ущерба от пошлин США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) во втором квартале сократил чистую прибыль на 19,5% относительно того же периода предыдущего года - до $132,5 млн, сообщается в отчетности.

При этом выручка выросла на 16,2% - до $2,2 млрд.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $183,4 млн при выручке в $2,2 млрд, по данным LSEG.

Валовая рентабельность в минувшем квартале поднялась до 20,4% по сравнению с 13,9% за тот же период годом ранее.

Негативное влияние американских импортных пошлин будет оставаться ограниченным на фоне активного роста спроса со стороны китайских клиентов, заявил соруководитель компании Чжао Хайцзюнь в ходе конференции по итогам второго квартала.

"Производственные мощности SMIC будут сильно загружены как минимум до октября этого года или около того", - сказал со-CEO. По его словам, ожидавшаяся в связи с пошлинами "жесткая посадка" так и не произошла.

Если два года назад некоторые китайские клиенты заказывали лишь по 2 тыс. восьмидюймовых полупроводниковых пластин в месяц, то сейчас - по 20 тыс., отметил Чжао Хайцзюнь.

По его прогнозам, китайские клиенты из сегмента смартфонов будут делать больше заказов, продолжая наращивать долю рынка. Также, по его словам, должен вырасти спрос на промышленные и автомобильные чипы.

Президент США Дональд Трамп в среду анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз в страну полупроводниковой продукции. При этом тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать.

Ожидается, что пошлины в том числе затронут SMIC, отмечало агентство Reuters.

По словам Чжао Хайцзюня, тарифы, объявленные Трампом ранее, увеличили расходы зарубежных клиентов SMIC менее чем на 10%.

"После этих нескольких месяцев все либо аккумулировали достаточно запасов на текущий и следующий годы, либо нашли других поставщиков, - сказал топ-менеджер. - Так что ущерб будет даже меньше, я думаю".

Во втором квартале американский рынок обеспечил чипмейкеру 12,9% выручки против 12,6% кварталом ранее, китайский - 84% (без изменений).

Котировки акций SMIC снизились на 8,2% по итогам торгов в Гонконге в пятницу.

