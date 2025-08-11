Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. (AMD) согласились передавать администрации президента США Дональда Трампа часть выручки от продажи ИИ-чипов в Китай, пишет The Wall Street Journal

Это еще один пример применения Белым домом новых тактик увеличения бюджетных доходов, отмечает газета.

По словам источников издания, администрация Трампа будет получать 15% дохода от продаж Nvidia ИИ-чипов H20 в рамках сделки с властями для получения одобрения на поставки этих компонентов в КНР. Учитывая высокий спрос на чипы H20, речь может идти о миллиардах долларов, отмечает WSJ.

Аналогичные договоренности достигнуты и с AMD в отношении поставок ее чипов MI308, говорят источники. Детали соглашений прорабатываются.

Nvidia создала специализированный вариант ИИ-чипов для китайского рынка с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. Однако в апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения.

Министерство торговли США начало выдавать Nvidia лицензии на поставки H20 в КНР 8 августа. В выходные Минторг также приступил к выдаче лицензий на поставку в Китай чипов MI308 от AMD, отмечают источники WSJ.

"Мы соблюдаем правила, установленные властями США для нашей работы на мировых рынках, - заявила Nvidia. - Мы не поставляли чипы H20 в Китай уже несколько месяцев и надеемся, что правила экспортного контроля позволят США конкурировать в Китае и по всему миру".