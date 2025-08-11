Поиск

Инвесткомпания Сергея Мосунова купит Faberge у Gemfields за $50 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания SMG Capital технологического предпринимателя Сергея Мосунова за $50 млн покупает поставщика товаров класса "люкс" Faberge у британской Gemfields, специализирующейся на производстве цветных драгоценных камней, пишет Financial Times.

Gemfields получит $45 млн при запланированном на этот месяц закрытии сделки, оставшиеся $5 млн - в виде квартальных выплат роялти.

Мосунов, партнер венчурного фонда The Garage Syndicate, сказал, что "стать хранителем такого выдающегося и всемирно признанного бренда - большая честь для меня". По его словам, Faberge будет по-прежнему сосредоточена на ювелирных украшениях, аксессуарах и часах.

Глава Gemfields Шон Гилбертсон заявил, что "сегодняшняя продажа знаменует для нас конец эпохи". По его словам, "Faberge сыграла одну из ключевых ролей в повышении известности добываемых Gemfields цветных драгоценных камней, и нам, безусловно, будет не хватать ее маркетинговых преимуществ и звездной силы".

Gemfields приобрела легендарный бренд более десяти лет назад, однако в декабре прошлого года на фоне "значительных сложностей" инициировала стратегический анализ актива.

В 2024 году Gemfields увеличила убыток после налогообложения до $100,8 млн по сравнению с $2,8 млн годом ранее, снизив выручку на 19% - до $213 млн.

