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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

"Дело" изучает возможность выкупа терминала "ОТЭКО" в Тамани

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") намерена выступить с предложением выкупить терминал "ОТЭКО" в порту Тамань. Об этом сообщил совладелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Первая опция – это взять в управление (терминал - ИФ). За какой-то вменяемый процент, или success fee, или что-то подобное. Второй вариант – мы сейчас считаем, хотим выступить с предложением выкупить терминал", - сказал Шишкарев.

Ранее сообщалось, что после отказа угольных компаний из-за высоких тарифов отправлять груз в адрес терминала "ОТЭКО" в порту Тамань перевалка грузов почти остановилась.

Ситуацию с "ОТЭКО" Шишкарев охарактеризовал как сюрреалистичную. "Владелец заявляет перевалку $40 за тонну, что ненамного меньше цены угля. Терминал три месяца стоит, грузы не едут, он держит ставки. Что за борьба амбиций и эмоций, я не понимаю", - сказал он, отметив, что уголь, который не доехал в Тамань, – это уголь, который пытается поехать в восточном направлении и еще больше забивает сеть.

"Поэтому мы и заговорили об операционном взаимодействии на этом направлении (на юге). Это не наша прихоть, не желание забрать чужие объемы и управлять: нам нужно разгрузить Восточный полигон", - добавил Шишкарев.

ГК "Дело" Дело ОТЭКО Тамань Краснодарский край
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