Рост цен на бензин в РФ с 5 по 11 августа ускорился до 0,41%

Третью неделю повышение цен обгоняет инфляцию с начала года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 августа выросли на 0,41% после повышения на 0,28% с 29 июля по 4 августа и с 22 по 28 июля, роста на 0,34% с 15 по 21 июля, на 0,4% с 8 по 14 июля и на 0,27% с 1 по 7 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 11 августа увеличились на 5,29%, по темпам роста третью неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (4,20%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 11 августа была на уровне 61,44 руб. (на 4 августа - 61,19 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 58,23 руб. (57,99 руб.), АИ-95 – 63,52 руб. (63,25 руб.), АИ-98 – 84,58 руб. (84,55 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ за неделю символически выросли на 0,01% после снижения на 0,02% с 29 июля по 4 августа, роста на 0,05% с 22 по 28 июня, понижения по 0,01% с 15 по 21 июля, с 8 по 14 июля и с 1 по 7 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,92%. Средняя цена ДТ в стране на 11 августа составляла 71,50 руб. за литр (неделей ранее - 71,49 руб.).

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
