Поиск

Brent подешевела до $66,4 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в пятницу, трейдеры ждут встречи президентов США и России.

К 14:26 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,66%), до $66,4 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,51, до $63,45 за баррель.

В четверг Brent подорожала на 1,8%, на WTI - на 2,1%.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.

Американский лидер в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

"Если переговоры провалятся, мир может столкнуться с самыми жесткими санкциями против России из всех, что мы видели до сих пор, включая вторичные ограничения, которые будут распространяться на всех покупателей российской нефти", - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он полагает, что в случае отсутствия признаков прогресса в движении к перемирию, цена на нефть может подскочить на $10 за баррель с текущих уровней.

Давление на нефтяные цены в пятницу оказывают слабые статданные Китая. Темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% г/г и оказался слабее прогноза 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.

Аналитики Bank of America повысили прогноз избытка предложения нефти на рынке в 2025-2026 годах. По оценкам банка, средний избыток предложения в период с июля текущего года по июнь следующего будет составлять 890 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики BofA подтвердили понижательный прогноз для цен на нефть и ожидают, что цена на Brent во втором полугодии 2025 года опустится ниже $60 за баррель, а в среднем будет составлять $63,5 за баррель.

Bank of America Brent WTI Китай США Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина для всех

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });