Brent подешевела до $66,4 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в пятницу, трейдеры ждут встречи президентов США и России.

К 14:26 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,66%), до $66,4 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,51, до $63,45 за баррель.

В четверг Brent подорожала на 1,8%, на WTI - на 2,1%.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.

Американский лидер в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

"Если переговоры провалятся, мир может столкнуться с самыми жесткими санкциями против России из всех, что мы видели до сих пор, включая вторичные ограничения, которые будут распространяться на всех покупателей российской нефти", - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он полагает, что в случае отсутствия признаков прогресса в движении к перемирию, цена на нефть может подскочить на $10 за баррель с текущих уровней.

Давление на нефтяные цены в пятницу оказывают слабые статданные Китая. Темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% г/г и оказался слабее прогноза 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.

Аналитики Bank of America повысили прогноз избытка предложения нефти на рынке в 2025-2026 годах. По оценкам банка, средний избыток предложения в период с июля текущего года по июнь следующего будет составлять 890 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики BofA подтвердили понижательный прогноз для цен на нефть и ожидают, что цена на Brent во втором полугодии 2025 года опустится ниже $60 за баррель, а в среднем будет составлять $63,5 за баррель.