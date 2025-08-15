Поиск

Enefit Green и Sumitomo остановили строительство морского ветропарка в Эстонии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Эстонский производитель возобновляемой электроэнергии Enefit Green и японская Sumitomo Corporation приостановили проект строительства морского ветропарка потенциальной мощностью 1000 МВт из-за неопределенности на рынке и отсутствия политических и финансовых гарантий, сообщила эстонская компания.

Отмечается, что за последние месяцы работы Enefit Green и японская Sumitomo Corporation достигли прогресса, но текущая ситуация на рынке не дает инвесторам необходимой ясности для подготовки многомиллиардных вложений. Дальнейшие инвестиции в строительство ветропарков во многом зависят от внедрения контрактов на разницу цен (CfD) или других механизмов, необходимых для таких долгосрочных вложений в производство электроэнергии, подчеркивает компания.

"Строительство морской ветряной электростанции требует значительно больше ресурсов, чем наземные проекты. Нецелесообразно продолжать вкладывать ресурсы на прежнем уровне без четкого и прогнозируемого видения будущего энергетической политики. Морская ветроэнергетика сыграет важную роль в энергобалансе Эстонии, но для этого требуется нечто большее, чем успешный проект - необходимы политические и финансовые обязательства", - сказал председатель правления Enefit Green Юхан Агурайя.

Enefit Green завершит процесс получения разрешений на строительство и оценку воздействия на окружающую среду для морской ветряной электростанции, что создаст перспективы для будущего развития проекта.

Проект предполагал установку 84 турбин с максимальной общей мощностью 1000 МВт и выработкой электроэнергии до 4 ТВт.ч в год в заливе Лийви.

