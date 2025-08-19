Молдавия построит ТЭЦ мощностью 250 МВт для энергоснабжения Кишинева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Молдавия построит к 2030 году когенерационную ТЭЦ мощностью 250 МВт и выведет из эксплуатации устаревшую ТЭЦ "Сурса-2" (бывшая ТЭЦ-1), которая обеспечивает энергоснабжение Кишинева, сообщило Минэнерго страны.

"Приоритетным направлением инвестиций является строительство новой высокоэффективной когенерационной установки на территории ТЭЦ "Сурса-1" (ранее ТЭЦ-2) в Кишиневе. Ее электрическая мощность составит около 250 МВт, тепловая - около 180 МВт, а также будет включать в себя накопитель тепловой энергии емкостью 1200 МВт/ч. Новая установка будет работать на природном газе, а в перспективе - на водороде", - говорится в сообщении о подготовке ТЭО проекта.

Строительство новой теплостанции планируется за счет реализуемого в Молдавии проекта Всемирного банка "Повышение эффективности централизованной системы теплоснабжения" (PIESACET-2). Стоимость проекта, который на данном этапе считается приоритетным, оценивается в 251 млн евро. Между тем, в ТЭО представлены другие варианты когенерационной ТЭЦ, стоимость самого дорогого составляет 580 млн евро.

Согласно сообщению, в связи со строительством новой ТЭЦ в ближайшие годы будет выведена из эксплуатации старейшая электростанция Кишинева - ТЭЦ "Сурса-2", построенная в 1950-1960-х годах.

В дальнейшей перспективе планируется вывод из эксплуатации и крупнейшей молдавской ТЭЦ "Сурса-1", энергоблоки которой были введены в эксплуатацию в период 1976-1980 гг.

Для поддержки энергоснабжения молдавской столицы также планируется строительство двух новых высокоэффективных когенерационных установок на базе газовых двигателей общей электрической мощностью не менее 55 МВт и тепловой мощностью не менее 50 МВт.