"Циан" во II квартале нарастил выручку на 11% - до 3,6 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Циан" во II квартале 2025 года составила 3,6 млрд рублей, что на 11% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 3% и составила 864 млн рублей, рентабельность показателя - 24% (это на 2 п.п. ниже, чем во II квартале 2024 года).

Выручка Циан оказалась аналогичной консенсус-прогнозу "Интерфакса". Скорр. EBITDA и рентабельность оказались выше ожиданий (прогнозный показатель скорр. EBITDA - 844 млн рублей, маржа скорр. EBITDA - 23,4%).

Динамику выручки поддержал рост сегмента "Основной бизнес" - его доходы увеличились на 15% и составили 3,5 млрд рублей. В частности, выручка от размещения объявлений (направления вторичной и коммерческой недвижимости) увеличилась на 11% (до 1,9 млрд рублей), от лидогенерации - на 12% (1,1 млрд рублей), от медийной рекламы - на 31% (385 млн рублей).

Выручка сегмента "Транзакционный бизнес" сократилась на 34% - до 137 млн рублей - из-за сложной ситуации на рынке ипотечного кредитования.

Группа нарастила операционные расходы на 14% - до 3 млрд рублей. При этом расходы на маркетинг увеличились на 3%, до 1 млрд рублей, а на персонал - на 20%, до 1,4 млрд рублей.

По итогам II квартала "Циан" получил чистую прибыль в 790 млн рублей против 207 млн рублей за аналогичный квартал 2024 года. На ее динамике, в том числе, отразился чистый финансовый доход в размере 538 млн рублей (во II квартале 2024 года он составлял 88 млн рублей) и чистый убыток от курсовых разниц в 2 млн руб. (годом ранее убыток составлял 417 млн рублей).

На 30 июня объем денежных средств с учетом депозитов со сроком погашения свыше трех месяцев составил 10,7 млрд рублей.

