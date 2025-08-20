Поиск

Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" в феврале 2026 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа с 21 августа ограничит коды расчетов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Лензолото".

Согласно сообщению биржи, с 21 августа 2025 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2026 года. 19 февраля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 20 февраля нет допустимых кодов расчетов.

Мосбиржа с 20 августа включила акции "Лензолота" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Ранее в августе акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании одобрили ликвидацию компании.

Лензолото Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи, погубившей урожай

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Путин разрешил "РусГазДобыче" приобрести активы машиностроительной "Группы ГМС"

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });