Мосбиржа остановит торги акциями "Лензолота" в феврале 2026 года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа с 21 августа ограничит коды расчетов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Лензолото".

Согласно сообщению биржи, с 21 августа 2025 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 18 февраля 2026 года. 19 февраля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 20 февраля нет допустимых кодов расчетов.

Мосбиржа с 20 августа включила акции "Лензолота" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Ранее в августе акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании одобрили ликвидацию компании.