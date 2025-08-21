В Армении арест архиепископа Галстаняна продлен на три месяца

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ереване продлил на три месяца арест лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Прямую трансляцию с заседания суда вели некоторые СМИ Армении.

Архиепископ Баграт был арестован на два месяца 26 июня. Он обвиняется в подготовке теракта, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

Адвокаты архиепископа бойкотировали судебное заседание 21 августа. "Это наш протест против судебной системы, председательствующего судьи, поскольку защита считает, что сегодня правосудие не восторжествует, нет суда и судьи, созданных на основе закона", - заявил журналистам адвокат Ваан Ованнисян.

Сам архиепископ заявил в суде, что не считает себя террористом, никто из 18 обвиняемых по этому делу не совершал преступлений. "Все это является лишь политическим заказом", - отметил архиепископ Баграт.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в стране.

Следственный комитет Армении заявлял, что участники и руководители движения "Священная борьба" планировали совершить террористические действия, направленные на захват власти в Армении. По версии следствия, участники движения планировали сформировать по 200 ударных групп по 25 человек в каждой, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.

СК также обнародовал ряд аудиозаписей "прослушек" разговоров архиепископа Галстаняна со своими сторонниками, одной из которых в соцсети поделился Пашинян, заявив, что архиепископ планировал парализовать систему государственного управления Армении с благословения Католикоса и при поддержке теперь тоже арестованного главы ГК "Ташир", российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна.

В 2024 году архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.