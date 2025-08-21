Рынок акций РФ упал к 2880п по индексу МосБиржи, уровню 2-недельной давности

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение из-за распродаж бумаг в отсутствие оптимистичных новостей по урегулированию украинского конфликта, сдерживающим фактором выступили подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $67,4 за баррель) и позитивные данные Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи скатился в район 2880 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Эн+ груп" (-5,9%), "НЛМК" (-4,5%), "Аэрофлота" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,3%); во "втором эшелоне" лидировали по оборотам торгов упавшие на корпоративных новостях акции ГК "Самолет" (-8,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2883,5 пункта (-2%), индекс РТС – 1131,85 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 августа, составил 80,2548 руб. (+15,03 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (-4,2%), "Северстали" (-3,8%), "Юнипро" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3,6%), "Газпрома" (-3,5%), "ФСК-Россети" (-3,4%), "Норникеля" (-3,4%), "ММК" (-3,1%), "ВК" (-2,7%), "Татнефти" (-2,2%), ВТБ (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), "Магнита" (-2%), "Московской биржи" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,3%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,1% "префы"), "МТС" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" (-0,7%, до 3378,2 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 руб. на акцию за II квартал (за I квартал выплаты составили 33 руб. на акцию). Акционеры рассмотрят рекомендацию по дивидендам за II квартал на собрании 25 сентября. Список лиц, имеющих право на получение выплат, планируется составить на 6 октября.

Также "Т-Технологии" подтвердили планы платить дивиденды ежеквартально, о чем заявил финансовый директор холдинга Илья Писемский. "Продолжаем придерживаться политики по ежеквартальной, поступательной, хочется верить, выплате дивидендов", - сказал Писемский в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Россия не услышала от европейских лидеров конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине на фоне их визита в Вашингтон, наблюдает агрессивное нагнетание обстановки. "Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие, и в общем-то, неэтичные попытки изменить позицию администрации президента (Дональда) Трампа и лично президента Соединенных Штатов", - заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

Также Лавров сообщил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена, чтобы поставить точку в переговорном процессе.

Главными вопросами обсуждения на возможных российско-украинских переговорах станут уверенность Киева в территориальной целостности в будущем и земли, на которые рассчитывает Москва, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. При этом главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа, а не США, отметил он.

The New York Times сообщила, что в четверг переговоры с европейскими представителями по выработке предлагаемых гарантий безопасности для Украины проведет госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента по безопасности.

Тем временем, по данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Между тем глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил в интервью "Российской газете", что серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели. "Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, рынок акций РФ в четверг упал ниже 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Очередная недельная дефляция, которая составила 0,04%, не оказала существенного влияния на настроения инвесторов. Инфляционные ожидания на год вперед в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, что потенциально может уменьшить шаг снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре.

Глобально в фокусе продолжают оставаться геополитика и ожидания нового раунда трехсторонних переговоров. Денежно-кредитная политика Банка России по-прежнему является одним из ключевых факторов рыночных настроений, но отходит на второй план перед геополитическими новостями и решениями, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, инвесторы в четверг на рынке акций РФ фиксировали прибыль, уровень 2900 пунктов по индексу МосБиржи не устоял. Причина в геополитической неопределенности - про договоренности о встрече на высшем уровне по линии Россия-Украина пока новостей нет. При этом цены на нефть Brent восстановились к $67 за баррель, а накануне вышли позитивные данные Росстата по инфляции - в очередной раз была зафиксирована недельная дефляция, а годовой показатель опустился ниже 8,5%.

На мировых площадках инвесторы ждут новостей из Джексон-Хоула, где в четверг стартовал международный симпозиум - в пятницу на нем выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Также в конце недели станет известна окончательная оценка ВВП Германии за II квартал. На российском рынке банк "Санкт-Петербург" и "Аренадата" представят отчетности по МСФО.

"В пятницу при сохранении информационной паузы, связанной с мирными переговорами по Украине, индекс МосБиржи может продолжать корректироваться вниз, ближайшая серьезная поддержка расположена у 2850 пунктов. А завершение недели выше 2900 пунктов стало бы благоприятным сигналом", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, российский рынок акций просел из-за отсутствия позитивных новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины и опасений ускорения инфляции (по данным опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5% с 13% в июле), что приводит к фиксации прибыли инвесторами. Дополнительное давление оказали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ходе визита европейских лидеров в Вашингтон не прозвучало конструктивных идей по урегулированию ситуации на Украине, а наблюдалось лишь агрессивное нагнетание обстановки.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме пробил поддержку 2900 пунктов, следующим таргетом становится район 2870 пунктов, считает Гудым.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ постепенно сдает позиции, не получая обнадеживающих геополитических сигналов.

Акции застройщика "Самолет" (-8,5%) оказались под давлением после новостей о возбуждении уголовных дел по объектам "Новое Колпино" и "Курортный квартал" в Санкт-Петербурге из-за задержек их сдачи. Бумаги "Эн+ груп" снизились после публикации финансовых результатов компании за I полугодие 2025 года по МСФО, согласно которым чистая прибыль упала на 65,2% г/г (до $333 млн) при увеличении выручки на 27,3 г/г (до $8938 млн). "НЛМК" также представил слабые финансовые результаты за I полугодие 2025 г.: выручка снизилась на 15,3% г/г, EBITDA - на 46% г/г, с рентабельностью 19,3% против 30,2% годом ранее, отметила аналитик.

Западные фондовые площадки в четверг находятся в стадии сдержанной фиксации прибыли в ожидании новых макроэкономических и геополитических сигналов. Индексы МосБиржи и РТС устремились к поддержкам 2860 пунктов и 1125 пунктов соответственно, преодоление которых может предвещать возвращение к июльским минимумам 2616 пунктов и 1041 пункт соответственно. На данный момент сообщения в СМИ, а также заявления высокопоставленных лиц России и Украины подчеркивают сохранение разногласий сторон по ряду ключевых пунктов достижения мирного соглашения, а дата и место встречи Путина и Зеленского до сих пор не определены. Инвесторы, таким образом, опасаются нового витка усиления геополитической напряженности, что оказывает негативное влияние на весь рынок, считает Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40 снижаются на 0,02-0,3%, DAX подрос на 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,3%).

Большинство руководителей Федрезерва на заседании в июле сошлись во мнении, что риск ускорения инфляции в США перевешивает риск ослабления рынка труда. В опубликованном протоколе ФРС отмечается, что "почти все" участники заседания посчитали целесообразным сохранить ставку на прежнем уровне.

Новые сигналы от Федрезерва рынок может получить в пятницу, когда в Джексон-Хоуле состоится выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. Аналитики отмечают, что "мягкая" риторика Пауэлла уже заложена в котировки, тогда как отсутствие намеков на готовность снизить ставку станет негативом для рынка.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября, и вероятность снижения ставки на этом заседании оценивается рынком в 82,9%, по данным FedWatch. В начале августа оценка приближалась к 100%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 235 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за два месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения до 225 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к росту после локальной коррекции, поддержку оказывают сигналы высокого спроса на сырье в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,41 за баррель (+0,9% и +1,6% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,25 за баррель (+0,9% и +1,5% накануне).

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. По данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, запасы бензина - на 2,72 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 2,34 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Трейдеры и аналитики ожидают снижения цен на нефть в случае урегулирования украинского конфликта, но отсутствие конкретного прогресса в переговорах может привести к подъему рынка, отмечает Reuters.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-12,5% и -12,6% "префы"), ГК "Самолет" (-8,5%, объем торгов превысил 13,135 млрд рублей), "СПБ биржи" (-6,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5,9%), акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-5,5%), "ВСМПО-Ависма" (-5,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-5,1%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-5%), банка "Уралсиб" (-4,6%), ПАО "Группа Черкизово" (-4,3%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,2%).

Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города, сообщила в четверг пресс-служба городского управления ведомства.

В сообщении отмечается, что оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в офисах застройщика этих ЖК - "СПб Реновация" - прошли обыски. По данным из открытых источников, ЖК "Новое Колпино" строится в рамках программы развития территорий ООО "СПб Реновация" (с 2021 года входит в группу "Самолет"). Застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет".

Оборот ПАО "Софтлайн" (-3,6%) во II квартале 2025 года составил 22,1 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании. Показатель скорр. EBITDA вырос также на 4% и составил 1,7 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от оборота) сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,6%.

Валовая прибыль увеличилась на 2% (до 8,1 млрд рублей). По итогам II квартала "Софтлайн" получил чистый убыток в размере 833 млн рублей против чистого убытка в 741 млн рублей годом ранее.

"Трубная металлургическая компания" (-1,6%) в первом полугодии 2025 года сократила EBITDA на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,084 млрд рублей по сравнению с 46,033 годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистый убыток составил 3,3 млрд рублей по сравнению с убытком 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года.

Выросли "префы" "ОМЗ" (+21,9%), акции ПАО "Светофор Групп" (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Мосгорломбард" (+3,5%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (+2,5%) и ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,21 млрд рублей (из них 13,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,71 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 8,57 млрд рублей на акции "Т-Технологии").