ВВП Германии во II квартале сократился на 0,3%, сильнее прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале 2025 года сократилась на 0,3% к предыдущим трем месяцам, по окончательным данным Федерального статистического агентства Destatis.

Предварительно было объявлено о сокращении на 0,1%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Снижение ВВП в Германии отчетном периоде стало самым сильным со второго квартала 2024 года.

Потребительские расходы в апреле-июне повысились на 0,1%, государственные - на 0,8%. Инвестиции бизнеса сократились на 1,4%.

Экспорт уменьшился на 0,1%, тогда как импорт вырос на 1,6%.

В годовом сравнении ВВП ФРГ в апреле-июне вырос на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

В первом квартале ВВП Германии вырос на 0,3% как в поквартальном, так и в годовом сравнении. Ранее сообщалось, что ВВП страны увеличился на 0,4% относительно четвертого квартала и не изменился в годовом выражении.