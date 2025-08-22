Поиск

ВВП Германии во II квартале сократился на 0,3%, сильнее прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале 2025 года сократилась на 0,3% к предыдущим трем месяцам, по окончательным данным Федерального статистического агентства Destatis.

Предварительно было объявлено о сокращении на 0,1%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Снижение ВВП в Германии отчетном периоде стало самым сильным со второго квартала 2024 года.

Потребительские расходы в апреле-июне повысились на 0,1%, государственные - на 0,8%. Инвестиции бизнеса сократились на 1,4%.

Экспорт уменьшился на 0,1%, тогда как импорт вырос на 1,6%.

В годовом сравнении ВВП ФРГ в апреле-июне вырос на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

В первом квартале ВВП Германии вырос на 0,3% как в поквартальном, так и в годовом сравнении. Ранее сообщалось, что ВВП страны увеличился на 0,4% относительно четвертого квартала и не изменился в годовом выражении.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });